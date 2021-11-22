كثيفة على الإسكندرية وبسيطة على القاهرة.. تعرف على خريطة سقوط الأمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من زيادة فرصة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وقالت الهيئة فى بيان صحفى لها إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات خلال الساعات المقبلة، على أن تزيد البرودة.

فى هذا السياق تكشف “الدستور” خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين.

بالنسبة محافظة الاسكندرية تقول هيئة الأرصاد الجوية فى بيان صحفى لها صباح اليوم الاثنين أنه يستمر تكاثر السحب الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أما بالنسبة محافظة القاهرة وباقى فقد قالت هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية بالاضافة إلى أنه سيكون هناك أمطار رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ، ووسط سيناء تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن حالة الطقس تقول هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وقد تقدمت هيئة الأرصاد الجوية بعدد من النصائح للمواطنين فى ظل سقوط الامطار الغزيرة أو الرعدية وهي كالتالي

1- حذرت الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2- نبهت على عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3- قالت هيئة الأرصاد الجوية يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

5- يفضّل التواجد داخل أى مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.



