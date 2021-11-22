الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حارس عقار سرق مسكن أجنبي: «رميت المفتاح في النيل»

جريدة الدستور

تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الإثنين، التحقيق في اتهام حارس عقار وخادمة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن أجنبي بقصر النيل.

واعترف المتهم الأول بالاستيلاء على مفتاح الشقة من نجل المُبلغ وعقب ذلك تمكن من دخول الشقة وسرقة المشغولات الذهبية وتسليمها  للثانية بقصد التصرف فيها بالبيع، وأنه تخلص من مفتاح الشقة بإلقائه بمياه نهر النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم بسابقة  سفره خارج البلاد منذ أسبوعين وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقـة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل البلاغ، خادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة التحريات قسم شرطة قصر النيل نيابة قصر النيل الجزئية خادمة حارس عقار

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