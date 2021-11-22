الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 687 طن بضائع متنوعة و16 سيارة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 687 طن بضائع عامة ومتنوعة، و160 شاحنة، وشملت حركة الصادرات 354 طن بضائع عامة و117 شاحنة و13 سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات 333 طن بضائع عامة و43 شاحنة و3 سيارات ملاكي.

حيث تمت مغادرة السفينة «أمل» ميناء سفاجا بحمولة 95 شاحنة و12 سيارة ملاكي، كما استقبلت سفينة الأبحاث "VENTURES" قادمة من جيبوتي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، وتمت مغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 318 طنا و15 طنا ترانزيت إلى ليبيا، و3 سيارات ملاكي، وتصدير 22 شاحنة بحمولة 354 طنا و1 سيارة ملاكي.

موانيء البحر الاحمر اليوم مواعيد 10 ساعات

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