وزير الخارجية العراقي: الحكومة السويدية دعمت العراق في حربه ضد داعش

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع السويد، فيما أشار الى أن العراقيين يشكلون نسبة 2% من المجتمع السويدي.

وقال وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي، إن "علاقات العراق مع السويد لاتخص فقط الدعم السياسي المشترك والقضايا الدولية، ولاتخص العلاقات التجارية والاقتصادية، بل تخص العلاقات المجتمعية العريقة".

وأضاف، أن " الحكومة السويدية دعمت العراق في حربه ضد داعش، إضافة إلى أن المنظمات السويدية كان لها دور مهم في جميع أنحاء العراق".

وأشار إلى، أن "نسبة العراقيين في السويد تشكل 2% من المجتمع السويدي، وهم يلعبون دوراً اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً مهماً".

وشدد وزير الخارجية العراقي، على "أهمية التوصل لتفاهمات مع الجانب السويدي بشأن ملف طالبي اللجوء"، مؤكداً "توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع السويد".

بدورها، أدانت وزيرة الخارجية السويدي آن ليندي، "الهجمات الإرهابية التي حصلت على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضافت "نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك مع العراق"، مبينةً، أن "السويد قدمت مساعدات للعراق بقيمة مليوني يورو".

ولفتت إلى أن "وضع العراقيين على الحدود البيلاروسية مقلق".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الأحد، وصول وزيرة خارجية السويد آن ليندي إلى بغداد، في زيارة رسمية، فيما أشارت الى انها ستلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بلاده كثفت جهود محاربة الإرهاب، ومنع "داعش" من التوغل في المجتمع والسيطرة على المدن.

جاء ذلك خلال كلمة حسين، السبت الماضي، في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقد حاليا في البحرين بحضور دولي واسع.

وتابع وزير الخارجية العراقي: "نتشارك مع دول العالم أولوية مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "التعاون الإقليمي يسد الفجوة وينهي التوترات بين دول المنطقة".