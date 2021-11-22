استقرار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية

حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الاثنين، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما اتسم بالهدوء والاستقرار على مدار شهر أكتوبر الماضي.

سعر الدولار اليوم

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي ما بين 15.68، و15.76 جنيه للبيع.



وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

استقرار الدولار في البنك التجاري

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء ، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه، و 15.76 جنيه للبيع.



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.66جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت العملة الأوروبية (يورو) ما بين ارتفاع في الشراء وتراجع في البيع، وذلك بعد موجة تراجعات الأسبوع الماضي، حيث فقدت خلالها العملة الأوروبية أكثر من 30 قرشا، ففي بنكي مصر والأهلي سجل سعر اليورو اليوم 17.62 للشراء ، 17.77 جنيه للبيع.

اليورو أمام الجنيه اليوم الاثنين

وفي البنك التجاري الدولي، تباين أيضا سعر اليورو ليصبح 17.64 جنيه للشراء ، و17.79 جنيه للبيع ، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.67 جنيه للشراء ، و 17.79 جنيه للبيع.



كما شهد سعر الجنيه الإسترليني تباينا ما بين ارتفاع في الشراء وتراجع في البيع ، وذلك في خضم موجة تقلبات في الأيام الماضية ، ففي بنك مصر والأهلي سجل 21 جنيها للشراء، و21.18 جنيه للبيع .



وتباين سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي ، ليسجل 21.02 جنيه للشراء ، و21.20 جنيه للبيع .



وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنية المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.06 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره ، ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء ، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.

