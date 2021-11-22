مبيعات المصريين والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين – ثاني تعاملات الأسبوع، على نحو جماعي، بدعم من استمرار عمليات البيع الموسعة من قبل المصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 11272 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13212 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4424 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2885 نقطة.

على جانب آخر، أعلنت شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 3.2 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الثانية 330 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.58%، شراء الشركة الثالثة 425 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.59%، شراء الشركة الرابعة 760 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.33%، شراء الشركة الخامسة 220 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.51%.

وأعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توقيع العقد مع شركة ليوبارد لتطوير وإنشاء تجمع سكني متكامل على أرض الشركة بمدينة هليوبليس الجديدة بمساحة 34 فدانًا، وذلك على أساس نسب مشاركة 50% لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير ونسبة 50% للمطور بقيمة تقديرية لمبيعات المشروع 3.29 مليار جنيه.