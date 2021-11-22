الرئيس الصيني: لا نسعى للهيمنة على الدول الأصغر ونعارض سياسة القوة

شدد الرئيس الصيني "شي جين بينغ " اليوم الاثنين، على أن بلاده لا تسعى إلى الهيمنة أبدا على الدول الأصغر، مؤكدا أن الصين تعارض بحزم الهيمنة وسياسة القوة.

جاء ذلك ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، خلال ترؤسه عبر الفيديو القمة الخاصة بين الآسيان والصين للاحتفال بالذكرى الـ 30 لعلاقات الحوار بين الآسيان والصين.

ولفت "شي" إلى أنه يجب على الصين ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) السعي نحو الحوار بدلا من المواجهة، وبذل جهود متناسقة لمواجهة العناصر السلبية المتنوعة التي قد تهدد السلام أو تقوضه، مؤكدا "أن بلاده كانت ولاتزال نعم الجار والصديق والشريك للآسيان".

وأشاد الرئيس الصيني بحسن صداقة الجوار والتعاون المربح للجانبين بين الصين والآسيان على مدى الثلاثين عاما الماضية، داعيا إلى العمل للبناء على ما تحقق، علاوة على السعي نحو مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك بين الصين والآسيان، وجعل المنطقة والعالم أكثر ازدهارا وجمالا.

وفي سياق أخر، جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم ، رفضه الشديد لأي إجراءات أحادية من جانب الصين يمكن أن تُعرض السلام والأمن والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي للخطر.

وذكر الاتحاد - في بيان صحفي أصدرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي - أن سفن خفر السواحل في جمهورية الصين الشعبية منعت قبل أيام زورقي إمداد فلبينيين كانا في طريقهما إلى منطقة سكند توماس شول، التي تقع على بعد 105 أميال بحرية غرب مقاطعة بالاوان الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، واستخدمت خراطيم المياه ضدهما، موضحة أن الحادث يأتي في أعقاب إجراءات أحادية أخرى قامت بها سفن صينية في بحر الصين الجنوبي خلال الأشهر الماضية.

وأضاف البيان: "أن الاتحاد الأوروبي شدد على أهمية احترام جميع الأطراف لحرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي .. ونحث جميع الأطراف على حل النزاعات بالوسائل السلمية وفقًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، بما في ذلك آليات تسوية المنازعات".