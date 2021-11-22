الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 22 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالجيزة

زيت طعام
زيت طعام

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة 22 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وبحوزته 22 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين الجيزة زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي مصنع

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