الهند تسجل 8 آلاف و488 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 8 آلاف و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليوناً و518 ألفا و901 حالة.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لقناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه تم تسجيل 249 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 465 ألفاً و911 حالة، وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 مليونًا و934 ألفًا و547 شخصًا، عقب تعافي 12 ألفًا و510 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أعلنت ​الهند​ السماح للسائحين الأجانب الذين تم ​تطعيمهم تطعيما كاملا بدخول البلاد في رحلات تجارية منتظمة، في أحدث تخفيف للقيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​.

ويشترط على السائحين الذين يدخلون الهند أن يكونوا قد خضعوا لتطعيم كامل، كما يجب عليهم اتباع جميع بروتوكولات كورونا كوفيد- 19، وأن يكون اختبار الفيروس سلبيًا بالنسبة لهم في غضون 72 ساعة من رحلتهم، وفقًا لوزارة الصحة.

كما سيحتاج الكثيرون أيضًا إلى الخضوع لاختبار كوفيد-19 بعد الوصول إلى ​المطار​ الهندي.

غير أن المسافرين من الدول التي لديها اتفاقيات مع الهند للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، مثل ​الولايات المتحدة​ و​المملكة المتحدة​ والعديد من الدول الأوروبية، يمكنهم مغادرة المطار دون الخضوع لاختبار كورونا.

وفى السياق، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الهند، ياسوماسا كيمورا، التزام الـ(يونيسف) بدعم الأطفال الهنود الذين فقدوا التعليم في المدارس خلال جائحة كورونا، قائلا إن ما يقرب من 247 مليون طفل لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لأكثر من عام، وتم إغلاق ما يقرب من 1.5 مليون مدرسة و1.4 مليون مؤسسة تعليمية خلال هذه الفترة.