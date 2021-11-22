«التصديري للصناعات الكيماوية»: «ايجي بلاست» يستضيف 22 ألف زائر في يناير

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن انطلاق الدورة الـ18 من معرض (إيجى بلاست) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، موضحًا أن المعرض يعد الحدث الأول محليا وقاريا حيث يستضيف ما يزيد على 22 ألف زائر.

وقال “أبو المكارم” - في بيان اليوم الإثنين، إنه يشارك في المعرض حتى الآن نحو 300 شركة عارضة محلية ودولية، منها 62 شركة محلية (قابلة للزيادة) ونحو 270 شركة أجنبية من كل من تركيا والهند والصين والسعودية والإمارات وفيتنام وسويسرا وألمانيا.

ولفت إلى أن المعرض نجح في جذب العديد من الشركات المحلية والعالمية، وكذلك رجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، وما يتيحه لها من فرص تجارية هائلة، بالإضافة إلى تواجد الزائرين الأجانب من خلال البرنامج الحكومي المشتريين الدوليين، والذي يكون له عظيم الأثر في تنشيط حركة الصادرات المصرية.

وأضاف أن المعرض يعد فرصة للالتقاء برجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية، والذي شهد نموًا هائلا خلال الحقبة الأخيرة مما جعل القطاع يعمل بمثابة القاطرة للقطاع الصناعي المصري بجميع قطاعاته، ليس هذا فحسب بل وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحيه وجذبًا للاستثمارات، وكأكثر القطاعات من حيث حجم الصادرات.

ونوه بأنه سيتم دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الدورة الحالية، حيث يتم الدعم الكامل لـ 12 شركة، للمشاركة كنوع من التدريب لها على التصدير والانطلاق بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أنه يتزامن مع انطلاق معرض (ايجي بلاست) يقام معرض (بلاستيكس)، والذي يستعرض الفرص الكبيرة التي يزخر بها قطاع المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستقطب نُخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع.

ولفت إلى وصول إجمالي قيمة سوق المنتجات البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 42.8 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بنموه لما يصل إلى 54,6 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأوضح أن مصر التي تعد أكبر أسواق المنطقة، واستحوذت على 6.9 مليار دولار من قيمة السوق في عام 2019، بما يُمثل 17% من إجمالي السوق، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب يقارب 4.76% بحلول 2025، لافتًا إلى ارتفاع حجم الطلب على المنتجات البلاستيكية في السوق المحلية بنسبة 10%.

