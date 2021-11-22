الأمم المتحدة تُرحب بتوافق أطراف الأزمة في السودان

رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، بالإعلان المبدئي للتوصل لتوافق لحل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار السودان.

وشددت "يونيتامس"، وفق بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة، على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

ولفتت البعثة الأممية إلى أن شركاء الانتقال سيحتاجون إلى "معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

ودعت جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالاتفاق الذي توصل إليه الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإعادة المسار نحو الديمقراطية، داعيًا لمضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين: "شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق".

وحث بلينكن كل الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية، بقيادة مدنية على الطريق إلى الديمقراطية في السودان، مضيفًا: "أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".

وعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم الأحد الماضي مع القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان.

ومن جانبه، ثمن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي محمد، الاتفاق الذي تم بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء.

وقال فقي إن هذه الخطوة الهامة نحو العودة إلى الشرعية الدستورية التي كرستها اتفاقات 19 أغسطس 2019 للمرحلة الانتقالية التوافقية الديمقراطية في السودان.

وحث رئيس المفوضية كل الشركاء السياسيين والاجتماعيين من عسكريين ومدنيين علي تعميق هذا المسار بصورة شاملة وفعالة في مناخ من السلم والتصالح الوطني بمفهومه الواسع.

ودعا رئيس المفوضية المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والاستعداد الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسلمية الكفيلة بإخراج البلاد من كل الاضطرابات المؤسسية وضمان تقدمها المستديم.