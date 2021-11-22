قرار جديد ضد متهم بالاتجار في «العملات الرقمية» بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة تصدير مفروشات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط غير مشروع في التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول له بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت 1,5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.