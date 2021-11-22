شى: الصين وآسيان تحررتا من كآبة الحرب الباردة

نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله في قمة اليوم الإثنين إن الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول تحررتا من كآبة الحرب الباردة واشتركتا في الحفاظ على استقرار

المنطقة.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، نقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول إن قمة الصين-آسيان، التي تجرى احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها، ستساعد في السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البلاد سجلت 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من 17 في اليوم السابق، وأفاد بيان من اللجنة بأن سبعا من الإصابات الجديدة انتقلت محليا ارتفاعا من أربع في اليوم السابق.



وسجلت الصين 29 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعا من ثمان في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل أي وفيات، مما يجعل عدد الوفيات دون تغير عند 4636. وحتى يوم السبت، سجل بر الصين الرئيسي 98505 حالات إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.