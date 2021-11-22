الإثنين 22 نوفمبر 2021
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الكرازة

عضو اللجنة البابوية: مجلد «الآبائيات» يتناول 66 مفكرا مسيحيا فى العصور الأولى

مجلد علم الآبائيات
مجلد علم الآبائيات

كشف  ماجد كامل الباحث في التراث القبطي، وعضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي، عن اقتناءه لمجلد علم الآبائيات، قائلًا: «أقتنيت اليوم درة ثمينة من درر الأدب المسيحي في العصور المسيحية الأولي ؛ هو مجلد " علم الآبائيات ؛ المجلد الثالث – العصر الذهبي للأدب الآبائي المدون باللغة اليونانية " ؛ لعالم الآبائيات  الألماني الأصل جوهانس كواستن Johanns Quaston  ( 1900- 1987 ) ،  والصادر عن مركز باناريون للتراث الآبائي ضمن سلسلة مجموعة دراسات عن آباء الكنيسة في العصور الأولي».

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وهذا المجلد  هو المجلد الثالث الذي صدر عن هذه السلسلة بعد المجلد الأول الذي تناول بدايات الأدب الآبائي؛  والمجلد الثاني الذي تناول الأدب المسيحي بعد القديس إيرينئوس حتى مجمع نيقية ؛ وتكمن أهمية هذا المجلد أنه  يتناول حياة وكتابات نحو 66 مفكرًا مسيحيًا  لصفوة رجال الفكر المسيحي خلال العصور الأولي للمسيحية ؛ ولقد شكلت هذه الباقة العطرة مجموعة المفكرين من مختلف المدارس ؛ فمن كتاب الإسكندرية جاء  ومن مؤسسو الرهبنة "القديس أنطونيوس الكبير – القديس باخومويس – القديس مكاريوس الكبير – القديس الأنبا شنودة ومن الآباء الكبادكيون (القديس باسيليوس الكبير – القديس غريغوروس النزينزي – القديس غريغوروس النيصي"». 

واستكمل: «ومن كتاب أنطاكية وسوريا القديس كيرلس الأورشليمي – القديس يوحنا ذهبي الفم  - يوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي، ومن  المؤرخين الكنسيين من القسطنطينية (سقراط المؤرخ – سوزمينوس المؤرخ – ثيؤدوريت أسقف قورش) ولقد قام  بترجمة المجلد عن اللغة الإنجليزية الراهب جريجوروس البراموسي، والدكتور نادر مدحت لبيب ؛ والترجمة عن النصوص اليونانية واللاتينية الدكتور جرجس بشري حنا ؛ والمراجعة اللغوية للنص العربي الدكتور وجدي رزق غالي ؛ أما المراجعة النهائية للمجلد فلقد قاما بها كل من الدكتور جوزيف موريس فلتس، والدكتور عماد موريس إسكندر».

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