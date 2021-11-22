بريطانيا تستضيف وزارء خارجية دول مجموعة السبع فى ليفربول الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، استضافة بلادها لقمة وزراء الخارجية والتنمية من دول مجموعة الدول الصناعية السبع، في ليفربول، الشهر المقبل.



وعبَّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس -حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- عن أملها في أن يسفر الحدث -الذي من المقرر أن يُعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر- عن بناء "شبكة عالمية من الحرية تعمل على تعزيز الحرية والديمقراطية والمشروعات".



واعتبرت تروس أن "اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع في ليفربول الشهر المقبل فرصة رائعة لعرض المدينة على العالم، وتسليط الضوء على أفضل ما في الثقافة البريطانية، والتجارة والإبداع".



وأضافت: "سأستضيف أصدقاءنا وشركاءنا لمناقشة كيفية بناء علاقات اقتصادية وتكنولوجية وأمنية أوثق على الصعيد العالمي وتقديمها للشعب البريطاني".



وأشارت تروس أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تناقش المجموعة عددًا من القضايا العالمية والتي تشمل: كيفية تحقيق مرونة اقتصادية بعد جائحة "كورونا" والصحة العالمية وحقوق الإنسان.



ومن المقرر أن يحضر القمة ممثلون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا للمرة الأولى.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية البريطانية، تسجيل البلاد 40004 إصابات جديدة بكورونا، ما رفع اجمالي المصابين في سبعة أيام إلى 287205، بزيادة 9.4 في المئة عن الأيام السبعة السابقة لها.

كما أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيلها 61 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع الإجمالي في سبعة أيام إلى 1029، في انخفاض 5.9 في المئة عن المدة نفسها السابقة لها.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسئولون بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الهيئة جاهزة لتوسيع نطاق توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بسرعة في حال حدوث تغيير في توصيات الخبراء بشأن الفئات التي يجب أن تتلقى اللقاحات، بعد أن أشار تقرير إلى أن الخطط المقترحة لإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما يمكن أن تصبح حقيقة العام المقبل.