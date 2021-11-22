هولندا: اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين ضد قيود كورونا

اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدة مدن وبلدات هولندية، لليوم الثالث على التوالي، رفضًا للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أن عددًا من المتظاهرين أشعلوا الحرائق ودمروا محطات حافلات وأطلقوا ألعاب نارية تجاه الشرطة.



وكانت أعمال العنف قد بدأت في مدينة روتردام، بعد خروج عدد من الشباب، احتجاجًا على القيود المرتبطة بفيروس كورونا، والتي تحولت بعد ذلك إلى عمال شغب؛ ما دفع الشرطة لإطلاق النار على التجمعات.



وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفيات، بعد إصابتهم بطلقات نارية.



وكانت هولندا قد أعادت الأسبوع الماضي فرض إغلاق جزئي، للتعامل مع تفشي حالات كورونا، واتخذت مجموعة قيود صحية تؤثر بشكل خاص على قطاع المطاعم الذي بات يتوجب عليه إنهاء أعماله بحلول الساعة الثامنة مساءً.



وتسعى الحكومة إلى منع غير الملقحين من دخول بعض الأماكن، خاصة المطاعم، في محاولة لوقف موجة الإصابات.

وعلى صعيد آخر، سجلت هولندا 20 ألفًا و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت البلاد 45 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و395 ألفًا و815 إصابة، والوفيات إلى 19 ألفًا و273 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 24 مليونًا و350 ألفًا و365 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.