موريتانيا: 64 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 64 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل وفاة مصابين اثنين.



وقالت الوزارة - في بيان لها- إن 51 حالة تم شفاؤها اليوم ، وذلك بعد إجراء 1708 فحوصات، مشيرة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 38 إلفا و 647 إصابة منذ اول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد في 38 ألفا و647، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 36 ألفا و 952 حالة، بينما وصل اجمالي الوفيات إلى 818.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.