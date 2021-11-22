محافظة القدس تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف للمدينة المقدسة

حملت محافظة القدس إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف للقدس ومقدساتها وبشكل خاص في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس في بيان أصدرته: "الاحتلال هو الوحيد الذي يتحمل كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان وما تسير إليه الأمور في المدينة بفعل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وفرض الضرائب الظالمة، والتضييق على حياة المقدسيين بالاعتقال والإغلاق، إضافة إلى سياسة الهدم والتهجير القسري لأحياء مقدسية كاملة.

ودعت محافظة القدس أبناء الشعب الفلسطيني وبشكل خاص في مدينة القدس إلى ضرورة الوحدة ولم الصفوف دفاعا عن المدينة ومواجهة المخططات العنصرية الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاعهم من أرضهم.

كما دعت وسائل الإعلام والصحفيين كافة باستقاء أي تصريح خاص بمحافظ القدس أو المحافظة من المواقع الرسمية للمحافظة أو الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأضافت: "تمرّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص مدينة القدس بأوضاع خطيرة تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ومنعة من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ويترافق مع ذلك استهداف القيادة السياسية الفلسطينية بشكل ممنهج، وبشكل خاص القيادات الوطنية في مدينة القدس، حيث القرارات الجائرة بالإبعاد والحصار والاستهداف اليومي".

وأشارت إلى أنه في إطار هذا الاستهداف للقيادة الوطنية في القدس، ينتهج المحتل وأدواته المختلفة سياسة حديثة قديمة ببث الإشاعات في محاولة لضرب الصف الوطني، وتحقيق هزيمة الذات من خلال بث تصريحات مزورة باستخدام بعض المواقع المشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 5 وفيات، و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و189 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في طوباس.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 40 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضا، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم ارتفع إلى 257 مليونا و183 ألفا و50 حالة.

وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت قناة “سي إن إن” الأمريكية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و146 ألفا و541 حالة.

وأشارت "جونز هوبكنز" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم والتي بلغت 47 مليونا و701 ألف و788 حالة.