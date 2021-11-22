العراق.. كمين محكم يطيح بإرهابى ومجموعة مطلوبين فى بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابي مطلوب للعدالة ومجموعة من المتهمين في أحكام مختلفة، بكمين محكم في العاصمة بغداد.

وأشارت في بيان لها إلى أن "قوة من لواء المشاة 44، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق العاصمة بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء ذاته، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة محل للهواتف النقالة في منطقة الأعظمية بعد مطاردته"، مبينا انه "جرى تعميم أوصافه على نقاط السيطرة، وتم القبض عليه وبحوزته جهاز (لابتوب)، وأجهزة هواتف نقالة مسروق".

وتابعت: "تمكنت قوة من لواء المشاة 42، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من القبض على متهم بترويج المخدرات يستقل دراجة (توك توك)، وضبط بحوزته كيس يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، مع أجهزة تعاطي المخدرات، في جانب الرصافة، فضلا عن إلقاء القبض على 15 متهما وفق مواد قانونية مختلفة".

وعلى صعيد آخر، جددت وزارة الخارجية العراقية، موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، فيما أشارت إلى أن العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نجدد موقف وزارة الخارجية، كما عُرف عنها، موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفض القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وأن الموقف الحكومي العراقي يرى في ذلك أولوية تعاطيه".



وأضاف، أن "موقف العراق ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ومع تنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، كما أن العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع اسرائيل".



وأشار إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في مؤتمر حوار المنامة، كما الحال في جميع المحافل الدولية، حقَّ الشعب الفلسطيني ورفض جميع اشكال مسألة التطبيع".