المكسيك: 1225 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1225 إصابة بكورونا و 99 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد بلغ 3 ملايين و 863362 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 292471 حالة.

ويشير مسؤولون في قطاع الصحة، إلى أنه "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن".

ويتجه معظم المهاجرين من أمريكا الوسطى وبقية دول العالم عبر المكسيك قاصدين الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة و إيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.