التحالف العربى: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن هناك مؤشرات على خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمتيين في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف في بيان له، إلى أنه "رصد تحركات ونشاطا عدائيا للحوثيين باستخدام زوارق مفخخة في المنطقة".

وتابع: "قواتنا تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".

وأعلن التحالف الشهر الماضي، تنفيذه عملية استهدف خلالها موقعا، قال إنه "يقع في معسكر الجبانة الساحلي في الحديدة، ويستخدمه الحوثيون لتجميع الزوارق المفخخة".

وذكر أن "العملية أسفرت عن تدمير 4 زوارق مفخخة تم تجهيزها في الموقع لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة"، مشددا على أن جهوده "أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، "حوار المنامة" بدعم موقف الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة الوطنية على الأرض، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

وقال بن عزيز - في كلمته خلال حوار المنامة 2021، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة، ومليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام، وقابلت كل الاتفاقيات و المبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل و يجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية، و التي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة و السيطرة على مؤسساتها الدستورية.. وناقش المجتمعون، الدعم الإيراني للمليشيات في المنطقة؛ و خاصة جماعة الحوثي الانقلابية، وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط و العالم.