بريطانيا تعتزم الإلزام بتثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية فى المبانى الجديدة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية سيكون إلزاميا في المباني الجديدة ببريطانيا اعتبارًا من العام المقبل.

وجاء في بيان عن جونسون أن "القواعد ستؤدي إلى تثبيت ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن إضافية في عموم البلاد كل عام حتى 2030 عندما ينتهي بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في بريطانيا".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يطبق هذا الشرط على المنازل الجديدة والمباني غير السكنية مثل المكاتب ومحلات السوبر ماركت، وكذلك على المباني التي تخضع لأعمال تجديد على نطاق كبير".

ومن المتوقع أن يعلن جونسون التشريع الجديد في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني يوم الإثنين.

وتعتبر عملية تسريع الاستثمار في البنية التحتية لتسهيل التحول إلى الاعتماد على المركبات الكهربائية أحد العناصر في وثيقة استراتيجية وطنية واسعة النطاق لوقف انبعاثات الكربون، التي نشرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية البريطانية، تسجيل البلاد 40004 إصابات جديدة بكورونا، ما رفع اجمالي المصابين في سبعة أيام إلى 287205، بزيادة 9.4 في المئة عن الأيام السبعة السابقة لها.

كما أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيلها 61 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع الإجمالي في سبعة أيام إلى 1029، في انخفاض 5.9 في المئة عن المدة نفسها السابقة لها.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسئولون بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الهيئة جاهزة لتوسيع نطاق توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بسرعة في حال حدوث تغيير في توصيات الخبراء بشأن الفئات التي يجب أن تتلقى اللقاحات، بعد أن أشار تقرير إلى أن الخطط المقترحة لإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما يمكن أن تصبح حقيقة العام المقبل.