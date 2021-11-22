القبض على 3 أشخاص من أصل 80 سرقوا متجرا لبيع الملابس فى كاليفورنيا

أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها ألقت القبض على 3 أشخاص من 80 يشتبه بسطوهم في عملية مدبرة على متجر لبيع الملابس، في والنوت كريك في الولاية.

وجاء في بيان للشرطة على "تويتر": "بدأ الموظفون في متجر نوردستروم بالاتصال برقم الطوارئ 911 عندما دخل حوالي 80 شخصا المتجر وبدأوا على الفور بسرقة محتوياته".

وأضافت: "السرقة وقعت مساء الجمعة، والمهاجمون اعتدوا على موظفين ورشوا أحدهما برذاذ الفلفل".

وأشارت الشرطة إلى أن "المعتقلين الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 18 و32 عاما ووجهت لهم تهمة السطو والتآمر وحيازة مسروقات"، مؤكدة أن "بقية اللصوص غادروا بسرعة مسرح الجريمة بواسطة السيارات".