سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

يواصل سعر الجنيه الإسترليني استقراره في مواجهة الجنيه المصري بأسواق المال المصرية، اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

وعلى المستوى المحلي، جاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير الأسواق المحلية المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 22-11-2021 في مصر



وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء و21.26 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء و21.26جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء و 21.31 جنيه للبيع وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني في السوق المحلي المصري

ويعد الجنيه الإسترليني هو العملة الرسمية والمتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.