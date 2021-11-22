مصرع وإصابة شخصين فى سقوط سقف عقار قديم باللبان غرب الإسكندرية

بسبب الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية بمحافظة الإسكندرية، مساء أمس الأحد، في سقوط سقف عقار بناء قديم مكون من 4 طوابق على مساحة 100 متر بمنطقة اللبان.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وجارٍ البحث على آخرين أسفله، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع الخديوى بدائرة قسم شرطة اللبان ووجود مصابين.

received_181429647537783 received_945199399426846 received_323885575880959 received_289706403061481 received_391950769346290



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف حجرة على أرضية بالطابق الأول بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى مصرع شخص يدعى محمد فتحى 27 سنة، وإصابة آخر، وتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى وجارٍ البحث عن آخرين.

وأثبتت التحريات أنه أثناء نوم المتوفي سقط عليه السقف ليسقط بسريره داخل معرض سيارات مغلق بالطابق الأرضي واضطرت الحماية المدنية لكسر الباب للبحث عن الجثة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف وجارٍ البحث عن آخرين.

وفي وقت سابق، تسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة في الإسكندرية، في انهار شرفتي أحد العقارات الكائنة بكورنيش منطقة العصافرة بحري دون إصابات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بانهيار شرفتي عقار، بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي الحي إلى موقع الحدث.

وبالمعاينة والفحص تبين انهيار شرفتي عقار بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين، وتم وضع حواجز حديدية ورفع الحطام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.

كان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع المناطق التى تعرضت لسقوط أمطار غزيرة على مستوى أحياء المحافظة تم تصريف مياه الأمطار بها، لافتًا إلى أن هناك بعض الشوارع الجانبية جاري العمل على تصريف مياه الأمطار بها.