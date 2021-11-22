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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى

يواصل سعر الدينار الكويتى استقراره اليوم الإثنين 22-11-2021، في الأسواق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري. 

 

وعلى المستوى المحلي، سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

 

في بداية التعاملات الصباحبة جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

 

ووصل  سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع و جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

 

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخرى للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.

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