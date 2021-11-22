الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات تموينية لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالبحيرة

حملات تموينية
حملات تموينية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، بحملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع المدعمة والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات بمركزى الدلنجات والنوبارية عن ضبط 52 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو محظور تداولها وضبط 2000 لتر سولار و بنزين مدعم داخل عهدة وقود باطنية بدون ترخيص تم تجميعها لإعادة بيعها بغرض التربح والكسب غير المشروع.
كما تم ضبط 80 عبوة بويات منتهية الصلاحية، و245 شيكارة سماد زراعي مدعم محظور تداوله بالأسواق، وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، وكذلك ضبط 20 طن مخلل منتهي الصلاحية داخل مصنع كمنتج نهائي قبل طرحه بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، وسمير البلكيمي مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

وفي وقت سابق، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، إن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 90% منذ بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لصرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًاً ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ ‏الصرف، و3000 طن زيت يوميًا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأشار«كمال»، إلى أن وزير التموين وجه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل ألى 38 ألف منفذ، كما أنه أصدر كتاب دوري للمديريات وجه فيه باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم أو محتكري السلع أو الذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح أو الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.

وكيل وزارة التموين القرار علي المصيلحي مجهولة المصدر أسواق السلع الغذائية القانون حملات تموينية الإجراءات القانونية صرف السلع التموينية المخالفين الإجراءات المصيلحي الكسب غير المشروع الحملات دقيق مدعم الرق خلية حملات التموين مصدر اتخاذ الإجراءات منظومة الدعم قانونية محظور تداولها

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس متنمر على فتاة من ذوي الهمم 4 أيام

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

«بعد ظهور نوة المكنسة».. جدول مواعيد النوات 2021 حتى نهاية هذا العام

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات فلسطينية لإخراج اللجنة الرباعية الدولية من «الهيمنة» الأمريكية

مستوطنون إسرائيليون يقطعون الطرق ويعتدون على فلسطينيين فى مدن الضفة الغربية

محافظة القدس تحمل الاحتلال المسئولية عن الاحتقان في المدينة