حملات تموينية لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، بحملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع المدعمة والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات بمركزى الدلنجات والنوبارية عن ضبط 52 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو محظور تداولها وضبط 2000 لتر سولار و بنزين مدعم داخل عهدة وقود باطنية بدون ترخيص تم تجميعها لإعادة بيعها بغرض التربح والكسب غير المشروع.

كما تم ضبط 80 عبوة بويات منتهية الصلاحية، و245 شيكارة سماد زراعي مدعم محظور تداوله بالأسواق، وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، وكذلك ضبط 20 طن مخلل منتهي الصلاحية داخل مصنع كمنتج نهائي قبل طرحه بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، وسمير البلكيمي مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

وفي وقت سابق، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، إن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 90% منذ بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لصرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًاً ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ ‏الصرف، و3000 طن زيت يوميًا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأشار«كمال»، إلى أن وزير التموين وجه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل ألى 38 ألف منفذ، كما أنه أصدر كتاب دوري للمديريات وجه فيه باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم أو محتكري السلع أو الذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح أو الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.