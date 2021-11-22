بالأرقام.. إيرادات أفلام السينما العالمية

تباينت إيرادات الأفلام في السينما العالمية والتي تكون أحدثها يترقبه الجمهور سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الوطن العربي.

وحقق (جوست باسترز: أفتر لايف) "صائدو الأشباح: الآخرة"، أحدث أفلام سلسلة الخيال العلمي الكوميدية، 44 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع عرضه الأول في أمريكا الشمالية، في إيرادات فاقت التوقعات.



وجمع الفيلم 16 مليون دولار في 31 سوقا خارجية، مما يرفع مجمل إيراداته العالمية إلى 60 مليونا. ويعد ذلك نجاحا كبيرا بعد فشل شركة سوني، منتجة السلسلة، في إحيائها قبل سنوات.



تجدر الإشارة إلى أن الجزء الثالث من (جوست باستر) الذي صدر عام 2016 وكانت جميع الشخصيات الرئيسية فيه من النساء قد حقق 46 مليون دولار في عرضه الافتتاحي، وهو ما يزيد مليوني دولار عن (أفتر لايف). غير أن ذلك الفيلم تكلف 144 مليون دولار مقارنة مع ميزانية (أفتر لايف) التي بلغت 75 مليونا فقط.



والفيلم بطولة كاري كون وفين ولفهارد ومكينا جريس وبول رود ومن إخراج جيسون رايتمان.

وعلى الرغم من إشادة النقاد والحديث عن الترشيح للأوسكار، أصبح فيلم الدراما الرياضية (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" الذي أنتجته وارنر براذرز أحدث الأفلام الموجهة للبالغين ينهار في شباك التذاكر.



ولم يحقق الفيلم، الذي يقوم ببطولته ويل سميث في دور والد نجمتي التنس فينوس وسيرينا وليامز، سوى 5.7 مليون دولار من 3302 دار عرض في أمريكا الشمالية. وربما يكون من السابق لأوانه قليلا وصف الفيلم بالفاشل لأن وارنر براذرز تطلقه بالتزامن على (إتش.بي.أو ماكس)، الأمر الذي خفض مبيعات التذاكر على الأرجح.



ووجد "الملك ريتشارد" صدى كبيرا لدى الجمهور الذي منحه أعلى درجات التقييم، مما يعني أن بوسعه اكتساب قوة دافعة مع حديث الناس الإيجابي عنه. ويعتقد نقاد أوسكار أن الفيلم قد يجد نفسه في سباق الجوائز، وهو عامل آخر يمكن أن يطيل عمره في دور العرض.



وحل (كينج ريتشارد) في المركز الرابع من حيث الإيرادات خلف فيلم (إيتيرنالز) من إنتاج مارفل و (كليفورد ذا بيج ريد دوج) الذي أنتجته باراماونت.



وبعد تربعه على صدارة الإيرادات لأسبوعين، تراجع فيلم الخيال العلمي والحركة (إتيرنالز) "الأبديون" إلى المركز الثاني، محققا 108 ملايين دولار من 4055 دار عرض. وحققت ملحمة الأبطال الخارقين حتى الآن 135.8 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و200.3 مليون دولار دوليا.



والفيلم بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وسلمى حايك وكميل نانجياني ومن إخراج كلوي تشاي.

في غضون ذلك ، حقق فيلم (كليفورد ذا بيج ريد دوج) "كليفورد الكلب الأحمر الكبير" 8.1 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من إطلاقه، مما أوصل إيرادات الفيلم إلى 33.5 مليون دولار في أمريكا الشمالية.



والفيلم بطولة داربي كامب وجاك وايتهول وكينان طومسون وروزي بيريز ومن إخراج والت بيكر.

واختتم فيلم الخيال العلمي (ديون) "تل من الرمال" من إنتاج وارنر براذرز المراكز الخمسة الأولى، إذ بلغت إيراداته ثلاثة ملايين دولار، مما رفع رصيده المحلي إلى 98.1 مليون دولار. والفيلم الذي أخرجه دينيس فيلنوف ومقتبس من رواية فرانك هربرت، من المتوقع أن يتجاوز 100 مليون دولار الأسبوع المقبل، والفيلم بطولة تيموتيه شالاميه وريبيكا فيرجسون وزيندايا.