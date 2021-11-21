الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في ليلة واحدة.. السلطات التونسية تحبط 9 محاولات للهجرة غير الشرعية

هجرة غير الشرعية
هجرة غير الشرعية

أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني «الدرك» التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم الأحد، أن الوحدات البحرية التونسية أحبطت في ليلة واحدة 9 محاولات للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا، انطلاقا من السواحل التونسية.

وقال «الجبابلي» في بيان نشره مساء اليوم بصفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، إن وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالشمال والجنوب والوسط والساحل، "تمكنت ليلة أمس السبت، من إحباط 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 223 شخصا خلالها.

وأوضح، أن 112 شخصا من بين الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، لافتًا إلى أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين من إجراءات في شأنهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية التي تكررت بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية، انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلو متر باتجاه جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية.

لامبيدوزا

وتعتبر هذه الجزيرة الإيطالية، التي عادة ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين كمحطة أولى رحلتهم البحرية، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو «80 كيلو متر» فقط.

يُشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية أصبح من الملفات الحارقة التي دفعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، خلال اجتماعها أمس مع روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى الدعوة لضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتقليص من التبعات التي يمكن أن تنجر عن الهجرة غير الشرعية.

وقبل ذلك، كان الرئيس قيس سعيد قد دعا إلى أهمية اعتماد مقاربة أكثر شمولية في ملف الهجرة تتجاوز الحل الأمني لتعالج الأسباب العميقة لهذه الظاهرة على غرار الفقر والبطالة.

تونس الهجرة غير الشرعية السلطات التونسية

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وائل لطفي

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