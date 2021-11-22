4 محاور لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف أثرى مفتوح

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، إن العمل يجرى حاليا بالمحافظة لتحويلها إلى أكبر متحف أثرى مفتوح حول العالم، وفقا لتوجيهات الدولة من خلال عدة محاور.

وأوضح “عثمان”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المحور الأول يشمل مشروع طريق المواكب الملكية الكبرى المعروف بطريق الكباش، والذى يعتبر مشروع مصری 100% بدون أي مشاركة أو تدخل أجنبي، لافتا إلى أن أعمال مشروع طريق الكباش تمتد على محور شمالی جنوبي لمسافة حوالي ۲۷۰۰ م طول، وقد تم الانتهاء منه ويتم حاليا التحضير لافتتاحة فى احتفالية كبرى ستشهدها الأقصر فى 25 نوفمبر المقبل، كما يتم حاليا من جانب وزارة السياحة والآثار مراجعة الصور والفيديوهات والديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر خلال الاحتفالية، بالإضافة إلى تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الاحتفالية والأغاني والموسيقي المصاحبة لها.

وأشار عثمان إلى أن المحور الثانى يشمل تطوير البنية التحتية للمحافظة ورصف الطرق وتأهيلها بين الأقصر والغردقة ومرسى علم، وذلك للتشجيع على استقبال رحلات اليوم الواحد ودمج نمطى السياحة الثقافية بالشاطئية؛ ليعزز من الفرص السياحية ويستمتع السائح بالتجربتين.

أما المحور الثالث فيشمل إعادة ترميم كافة المعابد الأثرية من خلال المرممين المصريين، والذين يقومون بتطوير المعابد وإعادتها إلى سيرتها الأولى، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية، من لافتات إرشادية وتفسيرية، وأكشاك ومظلات خشبية تحمل طابع الهوية البصرية للمدينة، وأماكن الانتظار، بالإضافة إلى تنسيق الإنارة في المعابد ومحيطها، على النحو الذي يتماشى مع النسق الحضاري وإبراز المعابد ورونقها.

ويضيف عثمان أن المحور الرابع يتضمن مشروع تطوير مراسى الفنادق العائمة بكورنيش الأقصر، وتضمن عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول المرسى، وقد تم تجميل المرسى بعمل جداريات من الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربي وصور الرجل والمرأة المصرية من مصر القديمة ومن صعيد مصر، مع توظيف المناظر الطبيعية الخلابة ورموزها الجميلة كالنخيل والمراكب الشراعية، بالإضافة إلى عمل جداريات البوليستر والتي تصور بشكل أساسي مشاهد من حياة المصري القديم في الحضارة الفرعونية وهي مزودة بإضاءة لإبراز جمالها ليلا.