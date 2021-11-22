الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صندوق التنمية الثقافية يحتفل بالذكرى السبعين لميلاد الشاعر رفعت سلام

احتفالية التنمية
احتفالية التنمية الثقافية

احتفى قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال منتدى الثقافة والإبداع الذي يقدمه ويشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، مساء اليوم الأحد، في ندوة هذا الشهر بمناسبة مرور سبعين عامًا على ميلاد الشاعر والمترجم الكبير الراحل رفعت سلام، وذلك بمشاركة يارا سلام ابنة الشاعر الراحل رفعت سلام، والكاتب أحمد سراج، والناقد جرجس شكري.

حيث استهل الكاتب الصحفي طارق الطاهر بتقديم الشكر للحضور لمشاركتهم في تكريم اسم الشاعر الراحل، وأثنى على دور رفعت سلام كمحرر ثقافي باعتباره دورًا متفردًا خاصة ما أحدثه من تطوير في القسم الثقافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو مانال إعجاب المتابعين للحركة الفكرية والثقافية المصرية.

وفي كلمتها قدمت يارا رفعت سلام الشكر لصندوق التنمية الثقافية لرعايته تلك الندوة، واسترجعت ذكرياتها في مراحل تكوين الشاعر الكبير، والتى اتسمت بالثراء الثقافي والفني وابرزت.

وكشف الكاتب أحمد سراج عن فصول كتابه الجديد "في أثر وردة صانع الحصون المثابر" الذي يسرد حياة الشاعر رفعت سلام من ميلاده عام 1951 بمحافظة القليوبية حتى وفاته عام 2020 ومراحل تكوينه العلمية والعملية ومواقفه السياسية ومعاركه الفكرية وأثره في حركة ترجمة الأعمال الشعرية العالمية إلى العربية.

وعرض الناقد الكبير جرجس شكري لذكرياته مع سلام ومعاركه الفكرية اليومية، والتى تنم على شاعر كبير يمتلك مشروع ثقافي متكامل كامل المعالم وخاصة في الشعر وقضاياه ومدارس الشعر العالمية المختلفة.

 

الشاعر والمترجم الراحل رفعت سلام صندوق التنمية الثقافية فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الناقد احمد سراج الكاتب الصحفي طارق الطاهر

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