الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صفعة ملكية.. كيت ميدلتون تسرق الأضواء من ميجان ماركل وتفسد برنامجها

كيت ميدلتون دوقة
كيت ميدلتون دوقة كامبريدج

قالت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، إن كيت ميدلتون دوقة كامبريدج شاركت العالم بعدد من صورها الشخصية خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين العالمي «تويتر»، وهو اليوم الذي تعزز فيه شعور الدعم للطفل، وتزيد من الوعي حول رفاهية الاطفال ومستقبلهم وصحتهم النفسية والعقلية والجسدية.

وأوضحت الصحيفة أن دوقة كامبريدج شاركت برسالة قوية لهذه المناسبة مفادها أن الاستثمار في الاطفال هو في النهاية استثمار في الصحة المجتمعية وسعادتنا في المستقبل.

وأشارت إلى أن الرسالة التي روجت ليوم الطفل العالمي وبناء مستقبل أفضل للشباب مصحوبة بصورة كيت، التي يرجع تاريخها إلى زيارتها إلى حديقة الحياة البرية في متحف التاريخ الطبيعي في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت أن صور كيت المذهلة جاءت بعد أقل من يومين من ظهور ميجان ماركل المفاجئ في برنامج أمريكي شهير، حيث تعد هذه المقابلة الثانية لميجان مع أحد أشهر البرامج الأمريكية منذ الانفصال عن العائلة المالكة حيث كانت المقابلة الأولى مع أوبرا وينفري التي فجرت فيها سلسلة من الادعاءات التي أثارت غضب العائلة.

وأشارت إلى أنه أثناء لقائها في برنامج إيلين، تحدثت ميغان عن ملابس أطفالها في عيد الهالوين هذا العام، وشرحت كيف بدت طفلتها الأصغر ليليبت في التعامل مع الأسنان وشاركت أيضًا في رسم أحمق والتقط مقطع فيديو لها وهي تشرب الحليب من زجاجة الرضيع.

وتم بث مقابلة ميغان ماركل في برنامج الين شو في الولايات المتحدة يوم 18 نوفمبر. وسيتم بث المقابلة كاملة على قناة ITV2 في غضون أسبوع من إصدارها في الولايات المتحدة.

كيت ميدلتون ميجان ماركل تويتر اطفال برنامج اوبرا وينفرى

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