حبس عاطلين لحيازتهما 80 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 80 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات، وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.