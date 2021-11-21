ارتفاع عدد المرشحين في انتخابات رئاسة ليبيا لـ61

أفادت مصادر بالمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بارتفاع عدد المترشحين الذين تقدموا رسميًا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، أمام الإدارات الانتخابية الثلاث حتى مساء اليوم إلى 61.

وأوضحت المصادر أن المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تقدموا رسميًا منذ فتح باب القبول حتى مساء اليوم حسب ترتيب تقديم الطلبات هم: (عبد الحكيم علي بعيو – سيف الإسلام معمر القذافي – اسعد محسن زهيو – فيضان عياد حمزة – السنوسي عبد السلام السنوسي- محمد أحمد المزوغي – عبد الله أحمد ناكر- فتحي حمد بن شتوان – خليفة بالقاسم حفتر- عبد الحكيم ضو زامونه – علي زيدان – محمد أحمد الشريف – محمد علي الشريف – العارف علي النايض – أحمد عمر معيتيق – عثمان عبد الجليل – عبد السلام يونس رحيل – فتحي باشاغا – محمد خالد الغويل – مروان عميش – عبد الحكيم اكشيم – إسماعيل الشتيوي – أسامة خير الله محمد – عقيلة صالح – ضوء عبد الله أبو ضاوية- علي بشير الزويك – بشير صالح الشرقاوي – المبروك محمد أبو عميد – عبد المجيد سيف النصر – محمد الهادي الحتواش – خليفة صالح سعيد محمد – بوسيف أطوير بوسيف علي – محمد عبد اللطيف المنتصر – عبد العزيز عبد الحميد الخوجة – عبد الحافظ عبد الحميد قدور – مصطفى على المجدوب – عبد الرحيم المبروك حلوم).

وأضافت المصادر: «كما تقدم عبد الوهاب أبو بكر ميلاد – محمد عبد السلام الجديدي – عمر الحاسي – الشريف الوافي – عثمان أمحمد النكاع – حمد حسن بورويق – ابراهيم عريبي – عادل محمد اللافي – حاتم الكور – علي العيساوي- يوسف شاكونا – خليفة الغويل – نوري أبو سهمين – خالد شكشك – منير ساسي خليفة – أنور العاشوري – عادل الزروق – عبد الهادي الحويج – محمود خليفة التليسي – منير ساسي خليفة – أسامة عبد المجيد طليش – عبد السلام محمد خميس – عبد الحميد الدبيبة – مصدق حبرارة) .

وفي 8 نوفمبر الجاري، بدأت مكاتب مفوضية الانتخابات في ليبيا تلقي أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأعلنت المفوضية بدء توزيع البطاقات الانتخابية على من يحق لهم التصويت. وقد أوضحت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق أن قبول ملفات وطلبات المترشحين للرئاسة هو قبول مبدئي وليس نهائي.

وتحظى الانتخابات الرئاسية بالاهتمام الأكبر في ليبيا حالياً، كونها تجري أولاً في 24 ديسمبر، وبسبب المنافسة الشرسة التي تشهدها، جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، تصريحاته حول تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، مشددًا على أولوية إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.

وقال بوينو في تصريحات لـ سكاي نيوز عربية الأحد، إن الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات، لافتا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 الذي يؤيد تلك الخطوة.

وأضاف بوينو أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذي انعقد الشهر الجاري أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر.