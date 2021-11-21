دراسة: المشروبات السكرية تسبب الشيخوخة المبكرة وتزيد من الخرف

قالت صحيفة «إكسبرس» البريطانية إنه من المقرر أن تنمو حالات الخرف بشكل حاد في الثلاثين عامًا القادمة، لكن يمكن فعل الكثير لمنع حدوث ذلك.

وتابعت أن هذه النتائج جاءت بسبب فقدان الخلايا العصبية قدرتها على التواصل مع بعضها البعض، وهناك أدلة متزايدة على أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تسبب هذا الضرر.

وحذر الباحثون من أن المشروبات المحلاة بالسكر تضر بالدماغ بشكل خاص، مما يؤدي إلى تقدم العمر بنحو 11 عامًا عند تناولها أكثر من مرتين يوميًا.

وأكدت الصحيفة أن السكر المكرر لديه سمعة سيئة بسبب ارتباطه بالسمنة وأمراض القلب، كما أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة وهو ما ينذر بأمراض أكثر خطورة.

وسلطت الدراسات التي أجريت على الصحة العصبية الضوء على الأضرار المحتملة التي يمكن أن يسببها السكر للدماغ أيضًا، حيث يعد السكر المضاف بشكل خاص إلى المشروبات التي تحتوي على السعرات الحرارية والمصنوعة من الكربوهيدرات أكثر خطورة، وتعد المشروبات المحلاة بالسكر مثالًا رئيسيًا على ذلك، حيث توفر تدفقًا من السعرات الحرارية التي يمكن أن تشبع الجوع بسرعة.

وأكدت الصحيفة أنه يمكن أن يكون لهذا آثار مدمرة على الدماغ، مما يتسبب في تقلص قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت، كما أن هناك أيضًا أدلة على أن المشروبات السكرية يمكن أن تسرع شيخوخة الدماغ.

وتثبت بعض الدراسات هذه الادعاءات التي تظهر أن المشروبات السكرية يمكن أن تقلل من حجم الدماغ وتؤدي إلى ضعف الذاكرة، حيث اتبعت دراسة واحدة من كلية الطب بجامعة بوسطن مجموعة من 4200 شخص خضعوا بشكل دوري لاختبارات الإدراك والذاكرة.

وأكدت الصحيفة أنه طُلب من المشاركين تقديم معلومات حول تناول المشروبات السكرية، والتي استخدمها الفريق لتحديد الضرر.

وقدر الباحثون أن تناول مشروب أو مشروبين من المشروبات السكرية يوميًا كان مرتبطًا بزيادة عمر الدماغ بنحو 1.6 سنة ما يسبب شيخوخة الدماغ.