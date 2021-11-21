السجن 3 سنوات للمتهمين بإلقاء لقاحات كورونا بالمنيا

قضت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا، بالسجن 3 سنوات لـ3 متهمين فى واقعة العثور على لقاحات فيروس كورونا المستجد ملقاة فى ترعة إحدى قرى مركز بنى مزار التابعة لمحافظة المنيا.

وقضت المحكمة بسجن صيدلي بالإدارة الصحية في المنيا وأمين مخزن الأدوية، وسائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة بتهمة الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا، أوائل شهر أكتوبر الماضي.

وعثرت أجهزة الأمن بالمنيا على كميات من لقاح فيروس كورونا ملقى فى ترعة بالقرية وقام فريق من النيابة الإدارية بمعاينة موقع وجود اللقاحات، وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق.

وكشفت المعاينة عن العثور على 33 كرتونة من لقاح "سينوفارم" المخصص للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبداخلها 13 ألف و214 عبوة مخصصة لـ26 ألفًا 428 جرعة للمواطنين.

كما كشفت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسئولين للتحقيق معهم بشأن هذه الواقعة.

وأرسلت وزارة الصحة والسكان لجنة للتحقيق في الواقعة والوقوف علي ملابساتها وتحديد مرتكبيها في الوقت الذي أكد فيه اللواء أسامة القاضي إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية بالمحافظة للتحقيق في الواقعة وتحديد من قام بإلقاء هذه الكميات والتي تم تقديرها وقتها بملغ يزيد عن خمسة ملايين جنيه ومعاقبة المسئولين عن إلقاء وأفساد هذه الكمية من اللقاح والتي أثارت الرأي العام واهتمام المواطنين.