الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 في تصادم بين سيارتين بالبحيرة

حادث
حادث

أصيب 7 اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق قرية عمر شاهين بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة أخري بطريق قرية عمر شاهين، مما نتج عنه إصابة 7 بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

والمصابون هم (آية عبود عبدالستار، 30 عاما، اشتباه كسور متفرقة بالجسم، سهير أشرف فوزي، 16 عاما، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، هدي محمد عبد الرحمن، 40 عاما، اشتباه كسور متفرقة بالجسم، كاميليا أنور مصطفى، 15 عاما، جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ايمان أنور السرسي، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسن محمود عبدالحافظ، 25 عاما، كدمات وجروح متفرقة، محمد محمد فوزي، 29 عاما، جرح بالرأس).

وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

محافظة الطريق الزراعي اليوم كوم حمادة الفحوصات الطبية محافظة البحيرة المصابين الجو

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