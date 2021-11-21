الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وضع أكاليل الزهورعلى أضرحة عدد من رموز الاستقلال في لبنان

الرئيس اللبناني الأسبق
الرئيس اللبناني الأسبق بشارة الخوري

قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة بوضع أكاليل الزهور باسم الجمهورية اللبنانية على أضرحة عدد من رموز الاستقلال في لبنان وذلك بمناسبة الذكرى الـ 78 للاستقلال.
وتضمنت قائمة رموز الاستقلال كل من الرئيس اللبناني الأسبق بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال والرؤساء كميل شمعون وفؤاد شهاب وأول رئيس لمجلس النواب بعد الاستقلال صبري حمادة ورئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقام وزير العدل هنري خوري بوضع إكليل من الزهور على تمثال الرئيس اللبناني الأسبق بشارة الخوري وهو أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال ، كما وضع وزير الشئون الاجتماعية هكتور حجار إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس اللبناني كميل شمعون وهو ثاني رئيس للجمهورية بعد الاستقلال.

كما وضع وزير الدفاع موريس سليم إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس اللبناني الأسبق فؤاد شهاب، فيما وضع وزير الأشغال والنقل علي حمية إكليلا من الزهور على ضريح رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة.

وقام وزير المالية يوسف الخليل بوضع إكليل من الزهور على ضريح رئيس مجلس النواب الأسبق عادل عسيران، بينما قام وزير التعليم بوضع إكليل من الزهور على ضريح رئيس الوزراء الأسبق رياض الصلح وهو أول رئيس وزراء بعد الاستقلال.
ووضع وزير الداخلية القاضي بسام مولوي إكليلين من الزهور على ضريحي رئيسي الوزراء الأسبقين عبد الحميد كرامي في طرابلس ورفيق الحريري في ساحة الشهداء بوسط بيروت.
وقام وزير البيئة ناصر ياسين إكليلا من الزهور على ضريح رئيس الحكومة الأسبق صائب سلام.
ويحتفل لبنان غدا الأحد بالذكرى الثامنة والسبعين لعيد الاستقلال الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام.

بيروت لبنان أكاليل الزهورعلى

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وائل لطفي

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