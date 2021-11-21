ضبط 2000 لتر بنزين وسولار في حملات تموينية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بالدلنجات، النوبارية، وأسفرت عن ضبط ٥٢ شيكارة دقيق مدعم زنة الواحدة ٥٠ كجم محظور تداولها، وضبط عهدة باطنية تعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ كما تم التحفظ على ١٠٠٠ لتر سولار لقيام صاحبها بتجميع مواد بترولية مدعمة وإعادة بيعها بغرض التربح والكسب غير المشروع.

كما تم ضبط ٨٠ عبوة بويات منتهية الصلاحية، و٢٤٥ شيكارة سماد زراعي مدعم محظور تداوله بالأسواق وأسمدة زراعية مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من مصنع مخلل عشوائي غير صحي وغير حاصل على أي تراخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على ٢٠ طن مخلل كمنتج نهائي قبل طرحه بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.