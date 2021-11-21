الحكم على 5 متهمين بالسجن لشروعهم في قتل 3 أشقاء بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوة في كفر الشيخ برئاسة المستشار خالد بدر الدين، بالسجن 3 سنوات للمتهم الرئيسي في أحداث العنف والبلطجة بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وسنة واحدة مع النفاذ لـ4 متهمين، وعامًا واحدًا مع الإيقاف لمتهمين اثنين، وذلك لشروعهم في قتل 3 أشقاء بالقرية، مستخدمين أسلحة بيضاء في الواقعة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وخلال الجلسة دفع محامو المجني عليهم بمعقولية الواقعة، وتصورها، وتوقيت حدوثها، وفقًا لما جرى ثبوته من التحريات، فيما شهدت مرافعة محامي المتهمين السبعة مناقشة بينه وبين ورئيس المحكمة حول بعض بنود الاتهام، وكذا بعض ما جاء بأقوال المجني عليهم، وتقرير الطب الشرعي.