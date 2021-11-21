الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط أدوية غير مصرح بتداولها بالعيادات الخاصة بكفر الزيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت حملة مشتركة من العلاج الحر وإدارة الصيدلة من ضبط عيادة طبيب نساء وتوليد يديرها طبيب حر بمركز كفر الزيات بها العديد من الأدوية الغير مصرح لها بالتداول داخل العيادات الخاصة، وذلك بتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ووجه د.عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مشتركة من العلاج الحر والصيدلة وكانت الحملة المشتركة تحت إشراف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر كشفت أثناء عملها وفقا للضبطيات القضائية الممنوحة لهم عن عيادة مرخصة للكَشف الظاهرى فقط يقوم ببيع أدوية غير مصرح بها في العيادات الخاصة وتم تحرير محضر بالواقعة.

قاد الحملة د. بيشوي سامي (علاج حر المديرية) والدكتور أحمد الشيخ (علاج حر المديرية) والدكتور محمد نصر (علاج حر المديرية) والدكتور محمد صلاح (علاج حر كفر الزيات) والدكتور عبد القوي غلوش (تفتيش صيدلة).

وتابع د. عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في جولة مسائية آخر أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات زفتى رافقه الدكتور سند علام مدير المستشفى.

صحة الغربية ضبط أدوية غير مصرح تداولها بالعيادات الخاصة بكفر

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وائل لطفي

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