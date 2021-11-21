التخطيط للحمل في سن الأربعين.. تعرف على الإيجابيات والسلبيات

في هذه الأيام، يخطط العديد من الأزواج لإنجاب طفل في أواخر الثلاثينات أو أوائل الأربعينات، فلتأخير الحمل الكثير من المزايا مثل حصولك على الوقت لبناء الاستقرار المالي، ما يساعد في توفير بيئة أكثر استقرارًا لأطفالك وربما تكون قد حققت بالفعل العديد من أهدافك وأحلامك.

يمكنك مواجهة العديد من المضاعفات التي ستأتي في طريقك مع تقدمك في العمر، من خلال دعم من الأطباء والمتخصصين، حيث يمكنك الحصول على ولادات طبيعية، أو الذهاب لتجميد البويضات أو اختيار تقنيات المساعدة على الإنجاب مثل أطفال الأنابيب، في حالة مشاكل العقم.

إيجابيات التخطيط للطفل في سن الأربعين:

ووفقًا لدراسة نشرها موقع the health site الطبي، فإن هناك عدد قليل من الفوائد المحتملة لإنجاب طفل في سن الأربعين، مثل أن الطفل يمكن أن يكون له نتائج تعليمية أفضل، وتقليل التدهور المعرفي، وقد يوفر أيضًا عمرًا أطول.

تميل النساء الأكبر سنًا إلى تناول المزيد من الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، فهم أقل عرضة للتدخين أو شرب الكحول، فكلما اكتسبت المزيد من الخبرة في الحياة، يصبح من الأسهل تربية الأطفال والاستمتاع بحمل صحي.

سلبيات التخطيط لطفل في سن الأربعين:

النساء الأكبر سنًا عرضة لمزيد من المضاعفات بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل الولادة، فهذه المشكلات شائعة، لكن يجب أن تكوني على دراية بالنتائج المحتملة للحمل في سن الأربعين.

أوضح الأطباء، أنه ينخفض ​​معدل الخصوبة عند النساء، خاصة بعد بلوغ سن الخامسة والثلاثين، لذلك في هذه المرحلة تواجه المرأة مشاكل في الخصوبة يمكن أن تحدث بسبب عوامل الخطر والتي تتمثل في الإجهاض، زيادة مخاطر المشاكل الصحية التي يمكن أن تسبب العقم.

ومن سلبيات التأخر بالحمل، هو زيادة فرص الإصابة بسكري الحمل، الذي يحدث بين النساء أثناء الحمل، حيث تتمتع النساء في الأربعينيات من العمر بفرص أكبر للإصابة بسكري الحمل مقارنة بالشابات في العشرينات أو أوائل الثلاثينيات.

كما أن شذوذ الكروموسومات، من السلبيات لتاخر الحمل، نظرًا لأن بويضات المبيض لدى النساء الأكبر سنًا تميل إلى الانخفاض بشكل أسرع، فإن جودة البويضات الموجودة تبدأ أيضًا في الانخفاض، ما يؤدي إلى انهيار الحمض النووي.

نصائح لضمان حمل صحي في سن الأربعين

لضمان حمل صحي في أي عمر، يجب اتباع أسلوب حياة صحي، إدارة وزنك والإقلاع عن التدخين وشرب الكحول وتناول نظام غذائي متوازن، وتجنب الكافيين قبل وأثناء الحمل، وتجنب الأطعمة المصنعة ، وممارسة الرياضة بانتظام.

يمكن أن يكون الحمل في سن الأربعين أمرًا طبيعيًا وصحيًا تمامًا، على الرغم من العديد من التحديات، يمكن أن يكون كونك أماً كبيرة في السن أمرًا جميلًا وصعبًا في نفس الوقت.