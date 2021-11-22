الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، 22 نوفمبر 2021 استقرارا  في البنوك على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجل سعر الريال في البنك المركزي وفقا لما رصده "الدستور"، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم


استقرار سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

أما عن سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية، فقد سجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع،  وسجل الريال السعودي في بنك القاهرة  نحو 4.08 للشراء، و 4.20 للبيع، وفي بنك مصر استقر الريال السعودي اليوم الإثنين، وسجل 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وواصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي فى بنك جريدي أجريكول 

كما استقر سعر الريال السعودي فى بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال فى بنك قناة السويس اليوم 

و شهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما في بنك بلوم سجل الريال 4.17 للشراء، و4.17 للبيع.

 

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

واستقر سعر الريال السعودي فى بنك HSBC  نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع، وفى بنك البركة 4.08 للشراء، 4.20 للبيع.
 

أسواق الأسهم السعودية 

انخفضت أسواق الأسهم السعودية، فى بداية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت الأسهم بنحو 1.92% وواصلت تراجعت الأسبوع الماضي،  يأتي ذلك فى الوقت الذي شهدت فيه صادرات النفط السعودية انخفاضا خلال الأشهر الماضية، مع استمرار تذبذب أسعار النفط العالمية.

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