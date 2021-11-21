الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عامل شرع في قتل زميله بشبين القناطر

حبس
حبس

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس عامل 4 أيام بتهمة الشروع في قتل زميله حيث قام بطعنه بمطواة فى البطن بسبب مشاجرة بينهما، إثر مشادة بسبب خلافات بينهما.

تم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، فطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب والتحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وحبس المتهم وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول المدعو "م أ م " 20 سنة عامل مصابا بطعنة نافذة أسفل البطن وحالته العامة غير مستقرة، وجاري نقله إلى مستشفى بنها الجامعي.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية أمن القليوبية وتبين أن المجني عليه تشاجر مع المدعو " أ ا" عامل بسبب مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، بسبب خلافات سابقة فقام المتهم بطعنة في منطقة البطن فسقط على الأرض غارقا فى دمائه وتم نقله للمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة وجارى العرض على النيابة، فطلبت الاستعلام عن حالة المصاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية شبين القناطر شروع في قتل امن القليوبية بسبب خلافات حبس المتهم مدير أمن القليوبية العرض على النيابة

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