الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مصرع طفل في حريق منزله بالصف: «ماس كهربائي السبب»

حريق منزل
حريق منزل

طلبت النيابة العامة تحريات المباحث في واقعة مصرع طفل، إثر نشوب حريق داخل منزله، نتيجة حدوث ماس كهربائي من وصلة عشوائية من عمود الإنارة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

البداية، بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بمنطقة عرب العبايدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق الذي أسفر عن تفحُّم طفل في العقد الثاني من عمره، نجل صاحب المنزل، وكذلك  محتويات المنزل، وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا من وصلة عشوائية من عمود الإنارة سبب الحريق، ولا شُبهة جنائية في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمن طفل إطفاء النيران المباحث غرفة عمليات بداية شرطة مديرية أمن النجدة وزير الداخلية

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