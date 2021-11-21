الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى «أولادنا» لذوى القدرات (صور)

ورشة عمل الفروق الفردية
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى «أولادنا»

أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الخامسة لملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر 
ورشة عمل «الفروقات الفردية عند الأطفال» وتأثريها عليهم التي قام بها نجوى خضر ورانيا عادل عزيز.

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي وتستمر فعالياته حتى الإثنين ٢٢ نوفمبر الحالي.

تقام دورة هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا» وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي «أولادنا» من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
ورشة عمل الفروق الفردية بملتقى �أولادنا�
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