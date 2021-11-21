لماذا ارتدت سهير البابلي الحجاب؟.. الراحلة تكشف الأسباب

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكشفت الفنانة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها في إحدى البرامج الفنية سبب ارتدائها للحجاب وكان عام 1992، لسببين أولهما أن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي كان صاحب الفضل في ذلك، وأنه لم يقل لها نصًا اتركي الفن أو اعتزلي، ولكنه شجعها على اختيار وتنقية أدوارها.

وتحدثت «سهير» خلال البرنامج عن السبب الثاني فقالت إنها خجلت كون ابنتها ارتدت الحجاب وهي في سن صغيرة، بينما هي كانت مهتمة بالفن، وهو ما دفعها للخوف.

وسردت ابنة سهير البابلي خلال نفس البرنامج قصة ارتداء الحجاب قائلة: «أنا اتحجبت الأول وروحت لماما المسرح وقت ما كانت بتعمل شخصية عطية الإرهابية، روحتلها وأنا لابسة الطرحة وأول ما شافتني قالتلي يارب عقبالي، ودعت بالحجاب وهي طالعة على المسرح».

وتابعت: «احتفلت بيا الأول وذبحت عجل عشان أنا اتحجبت ووزعته».

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، لكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.