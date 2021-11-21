وكيل «تعليم الغربية» يفتتح معرض صحافة الطفل والإذاعة المدرسية

افتتح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، معرض صحافة الطفل والإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، والمقام بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، ضمن خطة الوزارة لمسابقات الصحافة، بحضور لجنة تحكيم الوزارة، وتضم حمدي عوض إسماعيل وعبد الله أحمد راضي، بالإدارة العامة للأنشطة بالوزارة، ومن المديرية، حضر المعرض السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وأمير عبد الجواد خضر، موجه عام الصحافة، وعدد من موجهي الصحافة بالإدارات العشر، وأخصائيين الصحافة، ومديري المدارس، والطلاب المشاركين في المسابقات.

تعليم الغربية

وأشاد وكيل الوزارة بدور الأنشطة في تنمية مهارات التلاميذ، حيث استمع لعرض عدد من الطلاب لأعمالهم المشاركين بها في المعرض، وأجرى حوارًا معهم تناول أبرز الموضوعات المعروضة.

تعليم الغربية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الجدير بالذكر، أن المعرض اشتمل على أجنحة لرياض الأطفال والمجلات الشاملة والمجلات المصورة والإلكترونية والكاريكاتير، وأهم الصحف الحائطية لجميع الإدارات ما بين الصحف العامة والتخصصية، وتنوعت المشاركات عن موضوعات الطفولة ومشكلاتها وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمن المعرض مشاركات خاصة للتربية الخاصة، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما تم عمل جناح خاص للمرحلتين الثانوية العامة والفني في المعرض شمل مجلات انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة والمولد النبوي الشريف، والسياحة.