التصريح بدفن شخص والاستعلام عن الحالة الصحية لآخر في انقلاب «موتوسيكل»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه، إثر انقلاب دراجة نارية بمنطقة التجمع الخامس، كما استعلمت عن الحالة الصحية لشخص آخر مصاب لسماع أقواله، وطلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على الدراجة النارية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بانقلاب دراجة نارية ووفاة شخص وإصابة آخر، على الفور تم الانتقال ونقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

أهم 8 نصائح لقيادة آمنة

كانت الإدارة العامة للمرور، قد طالبت قائدي السيارات، الالتزام بها خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، وذلك حفاظًا على سلامتهم، وتتمثل في:

وضع حزام الأمان

هناك من لا تدري ما مدى أهمية حزام الأمان أثناء القيادة، ولكنها واحدة من أهم الإرشادات التي يجب اتباعها لقيادة آمنة، قد تكون سمعت عن العديد من القصص حول أشخاص أنقذوا بفضل حزام الأمان، لأنه يمنع اصطدام أو إلقاء السائق أو من بجواره من الزجاج الأمامي، لذا احرص على ارتداء حزام الأمان.

الالتزام بالسرعة المحددة

تعد السرعة من أكثر العوامل شيوعاً التي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور، كما هناك العديد من القوانين التي تمنع القيادة بسرعة أعلى من السرعة المحددة، فإن الالتزام بالسرعة المحددة يؤخر موعدك بعض دقائق ولكنه يوفر حياتك بأكملها، حيث الالتزام بالسرعة المحددة تعتبر من أهم النصائح التي توفر قيادة آمنة.

تجنب استخدام الهاتف المحمول

هناك العديد من القوانين تمنع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ولكن لا أحد يعيرها اهتمام، حيث أجريت بعض الدراسات على عدد الوفيات المترتبة على استخدام الهاتف المحمول لعام 2008، وكانت تصل إلى حوالي 2600 حالة وفاة، لذا فهي تعتبر ذات تأثير كبير في حال اردت قيادة سليمة.

ليس الهواتف المحمولة فقط، ولكن أي شيء يجذب انتباه السائق غير القيادة، مثل؛ وضع المكياج أو التحدث مع الركاب أو تناول الطعام والشراب وغيرهم الكثير من الأشياء التي يجب تجنبها لضمان قيادة آمنة.

عدم القيادة عند الشعور بالنعاس

الأمر يبدو غريباً بعض الشيء، ولكن هناك العديد من الأشخاص التي تغفو أثناء القيادة، نظراً لعدم حصولها على قسط كافي من الراحة، الأمر الذي يسبب العديد من الحوادث، ولكننا ننصح بعدم القيادة في حال كان الشخص متعب أو مرهق جسدياً أو يشعر بالنعاس، حيث يجب الحصول على نوماً جيداً قبل قيادة السيارة.

بالإضافة إلى الحرص على وجود استراحة أثناء القيادة لمسافات طويلة، حتى وإن كانت لمدة عشر دقائق فقط، وذلك ليتم غسل الوجه على الأقل.

تجنب القيادة أثناء شرب الكحول

تعتبر تلك النصيحة سهلة التطبيق، وذلك لكي تكون جاهزاً لقيادة آمنة ومريحة، حيث ينصح بعدم القيادة في حال تناول الكحل أو إذا كنت وصلت لوضع السُكر، نظراً لأنه يؤثر على العقل ويعمل على خلل في التركيز أثناء القيادة، حيث هناك أكثر من 28 شخصاً يموتون يومياً بسبب حوادث القيادة في حالة السُكر.

الحرص على وجود مسافة بين السيارة الأمامية

واحدة أخرى من أهم الإرشادات لقيادة آمنة، حيث يجب عليك متابعة المسافة بين السيارة الخاصة بك والسيارة الأمامية، ربما يصعب تحديد المسافات الموصي بها حرفياً ولكن يجب أن تكون تقديرية بقدر الإمكان، بحيث تكون المسافة نصف سرعة الرحلة، على سبيل المثال؛ إذا كانت السرعة 90 كم/الساعة، فيحب ألا تقل المسافة بينك وبين السيارة الأمامية عن 45 متراً.

احذر التقلبات الجوية

يجب أن تكون حذراً بدرجة أكبر في حال كنت تقود السيارة عبر الضباب أو الأمطار الغزيرة والعواصف، بما في ذلك؛ يجب قيادة السيارة تحت الحد الأقصى للسرعة، والاحتفاظ بمسافة إضافية بينك وبين السيارة الأمامية، بالإضافة إلى تقليل سرعة السيارة وتوخي الحذر عند المنحنيات، وفي حال تفاقم الطقس، ما عليك سوى أخذ قسطاً من الراحة والعثور على مكان آمن لانتظار مرور العاصفة أو تلك الأمطار.

احترس من السيارات المحيطة

قد تكون بعض السيارات المحيطة غير ملتزمة بكافة القواعد المرورية التي تكون ملتزم بها، لذا يجب الأخذ في عين الاعتبار التغيرات المفاجئة التي تخلقها السيارات المحيطة، مثل التوقف المفاجئ أو الانحناءات غير المتوقعة أو الانعطافات غير المشارة، وغيرها الكثير من تصرفات القيادة السيئة الأخرى.