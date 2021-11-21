«دست له السم».. ننشر التحريات فى اتهام ربة منزل بقتل زوجها بالسلام

تنشر «الدستور» تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام ربة منزل بقتل زوجها بدس أقراص منومة في مشروب، ثم كتم أنفاسه بفوطة مبللة بمساعدة عشيقها وصديقه في مدينة السلام محافظة القاهرة.

التحريات

وجاء بأقوال - عقيد شرطة - مفتش مباحث قسم السلام، بأنه على إثر بلاغ العثور على جثمان المجني عليه أجرى تحرياته فتوصل إلى كون المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه ونفاذ لأمر الضبط والإحضار تمكن من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لنشوب علاقة عاطفية بين الأولى «الزوجة» والثاني «عشيقها» فأوعز كلا منهما للآخر بفكرة قتل المجني عليه فانعقد اتفاقهما على ذلك، وازداد إصرارا بعد أن تفگرا بروية واختارا طريقة تنفيد ما أضمرته نفوسهما ورسما مخططهما بترك الأولى لباب مسكنها للثاني، عقب أن أحضر لها أقراص منومة مزجتها بشراب زوجها، وما أن أيقنت نومه حتى مكنت الثاني والثالث الذي أحضره الثاني ليكون عونا له بعلم منها فأباحت لهما حرمة مسكنها، وأعدت لهما أداة الجريمة «منشفة»، وأرشد الثاني «العشيق» الثالث إلى فراش المجني عليه لعلمه المسبق بمكانه، وما إن ظفرا به حتى باغته الثالث بكتم أنفاسه، وما أن لاحت مقاومته حتى أخمدها رفقة الثاني قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ما أودى بحياته ثم ألقيا به بعيدًا عن مسرح جريمتهم.

تفاصيل قرار الإحالة:

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن النيابة العامة تتهم كلا من "آ. س" 29 سنة، ربة منزل و"م.ع" 27 سنة، جزار، و"ح.ع"، 29 سنة، عاطل، لأنهم في يناير 2021، بدائرة قسم شرطة السلام أول، محافظة القاهرة، قتلوا المجني عليه زوج الأولى - عمدا مع سبق الإصرار، بأن كرهت المتهمة الأولى زوجها وسخطت على عشرته، فأوعز كلا منهما للآخر بفكرة قتل المجني عليه فاختمرت في أذهانهما، واستذلت الثاني شهوته الدنيوية لعلاقة آثمة تربطهما واتحدت إرادتهما، فبيتا النية وتفكرا برویة وعقدا العزم على الخلاص من الزوج واستعان المتهم الثاني بصديقه الثالث، فانعقدت بذلك إرادتهم إيجابا و قبولا، فأعدت له الأولى شرابه ومزجته بمادة منومه وأعدت لهما أداة “فوطة مبللة”، وعمدوا إلى تنفيذ مخططهم الشيطاني في غفلة من المجني عليه".

- تفاصيل الواقعة

وتابع قرار الإحالة: «وأباحت لهما الزوجة المتهمة حرمه مسكنها ودل الثاني الثالث إلي حيث رقد المجني عليه بغرفة نومه لتردده عليها وما إن ظفر به حتى شد الثالث على فمه الوثاق، وما أن لاحت مقاومته حتى أخمدها بمساعدة من الثاني فقاما بخنقه حتى أيقنوا من مفارقته الحياة وفاضت روحه.

وحملت القضية رقم 928 لسنة 2021 جنايات السلام أول والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة.